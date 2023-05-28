Motosikletlinin öldüğü kaza araç kamerasında



Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)-BURDUR'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Levent Erkan (55), hayatını kaybetti. Otomobildeki 1 kişinin de yaralandığı kaza, araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında BurdurAnkara çevre yolu Depremevleri kavşağında meydana geldi. Ali Yasir G.'nin kullandığı 06 GJR 07 plakalı otomobil ile Levent Erkan'ın kullandığı 15 AC 773 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Erkan ile otomobildeki Soner Ç. yaralandı. Erkan, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Soner Ç. ise kendi imkanları ile hastaneye gitti. Kentte aşçılık yapan Erkan, hayatını kaybetti. Ali Yasir G. de gözaltına alındı. Kaza anı ise bir araç kamerasına anbean yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2023-05-28 12:57:55



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