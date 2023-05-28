Motosikletlinin öldüğü kaza araç kamerasında (2)

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Burdur'da motosiklet sürücüsü Levent Erkan'ın hayatını kaybettiği kazada gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ali Yasir Gökşin (25), polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ali Yasir Gökşin, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' suçundan tutuklanıp, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2023-05-28 15:18:17
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