İçme suyu sıkıntısı çeken Burdur, mayısta rekor yağış aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İçme suyu sıkıntısı çeken Burdur, mayısta rekor yağış aldı

DHA

İçme suyu sıkıntısı çeken Burdur, mayısta rekor yağış aldı


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)KIŞ döneminde beklenen yağış düşmediği için içme suyu sıkıntısı başlayan Burdur, mayısta rekor düzeyde yağış aldı. 2023 yılı Mayıs ayı son 30 yılın en yağışlı dönemi olarak kayıtlara geçti. Son 30 yılın mayıs ayı yağış ortalaması metrekareye 49,3 kilogram olurken, 2023 yılı Mayıs ayında bu oran yüzde 182 artışla 138,9 kilogram olarak ölçüldü.
Son yıllarda su varlığının önemli kısmını kaybedip, kuraklık tehlikesinin yaşandığı Burdur Gölü ile gündeme gelen kentte, bu yıl kış döneminde beklenen yağış olmadı. 'Göller Yöresi' olarak anılan bölgede birçok göl kuruyup yok olurken, kuraklığın etkisi ve kış dönemi yağışlarının azlığı nedeniyle bu yıl Burdur'da içme suyu sıkıntısı ortaya çıktı. Burdur Belediyesi'nin nisan ayındaki meclis toplantısında; belediye mücavir sınırları içerisinde içme suyu şebekesini kullanarak araç, halı ve benzeri malzeme yıkamanın, bahçe ve tarla sulamanın, iş yeri ve bina kaldırımları yıkamanın yasaklanması kararlaştırıldı.
Bu yıl yaz aylarında içme suyu sıkıntısı yaşanması beklenen kentte, mayıs ayında rekor düzeyde yağış etkili oldu. Burdur, bu yıl mayısta son 30 yılın en fazla yağışını aldığı dönemi yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Burdur'da 1994 yılı mayıs ayında ortalama yağış miktarı metrekareye 39 kilogram olarak ölçüldü. Son 30 yılın mayıs ayı ortalaması metrekareye 49,3 kilogram olurken, bu rakam 2023 yılı Mayıs ayında yüzde 182 artışla 138,9 kilogram oldu. 2022 yılı Mayıs ayında yağış miktarı metrekareye 51 kilogram olurken, 2021 yılında bu oran 6 kilogram ölçüldü. Son 30 yılın en düşük yağış miktarı 1999 yılında metrekareye 4,5 kilogram oldu. 
'KIRKİKİNDİ YAĞMURLARI ÇİFTÇİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK'
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, geleneksel kırkikindi yağmurlarını yaşadıklarını belirterek, "Kırkikindi yağmurları çiftçimizin yüzünü güldürecek. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde yer altı sularımızın daha fazla olmasını umut ediyoruz. Çünkü birkaç ay önce bir uyarıda bulunmuştuk, kış çok kurak geçmiş ve yeteri kadar kar ve yağmur yağışı alamamıştık. Ama mayıs yüzümüzü güldürdü. Ancak yine de suyumuzu dikkatli kullanmamız gerekiyor. Çünkü yeraltı sularının hacminin kalan miktarını kestiremiyor, bilemiyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2023-06-06 10:22:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP Burdur İl Başkanı Mehmet Cevni görevinden istifa etti
YEREL HABERLER CHP Burdur İl Başkanı Mehmet Cevni görevinden istifa ...
Gölden 20 metre uzaklaşan iskeleye 'Göl yoksa Burdur yok' yazılı çelenk koydular
YEREL HABERLER Gölden 20 metre uzaklaşan iskeleye 'Göl yoksa Burdur ...
Burdur'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Burdur'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 ...
GÜNCELLEME - Burdur'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Burdur'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada ...
Burdur'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Burdur'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi ...
GÜNCELLEME - Burdur merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Burdur merkezli dolandırıcılık ...
Burdur Gölü'nün suyla bağlantısı kesilen iskelesine çelenk bırakıldı
YEREL HABERLER Burdur Gölü'nün suyla bağlantısı kesilen iskelesine ...
Burdur merkezli dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Burdur merkezli dolandırıcılık operasyonunda 13 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.