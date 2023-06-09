İşçi minibüsü ile otomobil çarpıştı; 13 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)-BURDUR'un Karamanlı ilçesi yakınlarında işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde KaramanlıYeşilova kara yolu Bağlıorman mevkisinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Yaşar C. (56) yönetimindeki 15 ABT 826 plakalı minibüs ile Fatih Tolga S. (27) idaresindeki 34 GDY 199 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile 11 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karamanlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Fatih Tolga S., Cemile S., Fatma T. ve Aliye B. ilk tedavilerinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Cemile S.'nin ayağındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edileceği, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2023-06-09 10:20:44
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