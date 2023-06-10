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Kazada ölen 4 kişi Burdur'da toprağa verildi, sürücünün cenazesi memleketine gönderildi

DHA

Kazada ölen 4 kişi Burdur'da toprağa verildi, sürücünün cenazesi memleketine gönderildi


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da, kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçip ciple çarpıştığı kazada ölen 4 kişi toprağa verildi, 1 kişinin cenazesi ise memleketi Batman'a götürüldü.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Burdur-Fethiye kara yolu Hacılar köyü yakınlarında meydana geldi. Fethiye yönüne giden Ferit Kurt (31) yönetimindeki 16 AAN 582 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle refüjü aşıp, karşı şeride geçerek Mehmet Pektaş (46) yönetimindeki 15 AAK 125 plakalı ciple çarpıştı. Kazada sürücüler Ferit Kurt ve Mehmet Pektaş ile Zeynep Şahin (56), Sultan Bayındır (61) ve Zekiye Yıldız (53) yaşamını yitirdi, Abdulkadir Gül (38), Nurşen Çiftçi (22), Nidanur Öztürk (22), Hatice Yıldız (57) ve Azime Bayındır (56) ise yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Ferit Kurt'un cenazesi, dün gece alınıp, toprağa verilmek üzere memleketi Batman'a götürüldü. Diğer 4 kişinin cenazeleri ise yakınları tarafından sabah saatlerinde Burdur Devlet Hastanesi'nin morgundan alındı. Mehmet Pektaş, Burdur'un Kemer ilçesi Kayı köyünde, Sultan Bayındır ve Zeynep Şahin ise Burdur merkeze bağlı Askeriye köyünde öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi. Zekiye Yıldız da Sultandere mezarlığında toprağa verildi.
Ölen kadınların pancar çapası için gittiği Kemer ilçesi Kayı köyünden Burdur'a dönerken kazanın yaşandığı bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2023-06-10 16:21:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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