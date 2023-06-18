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Salda Gölü'nde atlı jandarma göreve başladı

DHA

Salda Gölü'nde atlı jandarma göreve başladı


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki turkuaz renkli suyu ve beyaz kumsalıyla ünlü Salda Gölü'nde Atlı Jandarma Timi göreve başladı.
Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün sahip olduğu doğal güzelliklerin, çevresinde bulunan ormanlık alanların yoğun ziyaretçi sayısından olumsuz etkilenmemesi için 2020 yılı yaz döneminden itibaren Atlı Jandarma Timi görevlendirilmeye başlandı. Bu doğrultuda Jandarma Genel Komutanlığı'nca Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda (JAKEM) görevli Atlı Jandarma Timi'nin, bu yıl da 6 Haziran10 Ağustos tarihleri arasında geçici olarak Salda Gölü'nde görevlendirmesi yapıldı. Atlı Jandarma Timi, Doğanbaba ormanlık alanı, Tabiat Parkı ormanlık alanı ve orman evi çevresinde, orman yangınlarını önlemek ve orman suçlarıyla mücadele etmek maksadıyla aktif olarak devriye faaliyeti yürütüyor. Salda Gölü çevresinde bulunan ormanlık alanlarda piknik yapan kişiler ateş yakılmaması konusunda Atlı Jandarma Timi'nce uyarılırken, çevre ve ormanla ilgili suç oluşturabilecek konularda ziyaretçiler bilgilendiriliyor.
ÇAMUR ÇUKURLARI KAPANDI
Öte yandan beyaz kumu ve turkuaz mavisi suyu ile önemli bir yere sahip Salda Gölü, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nce (NASA) Mars'taki Jezero Krateri ile benzer özellikler gösterdiğinin açıklanmasının ardından daha fazla ilgi gördü. Göle gelen ziyaretçilerin cilde faydası olduğu inanışıyla göl kıyısında çukurlar açarak, çamur banyosu yapması ve gölün Beyaz Adalar kısmında çok sayıda çamur çukuru oluşması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 15 Ekim 2020'de bu bölgede ziyaretçilerin göle girişi yasaklandı. Burdur Valiliği de Beyaz Adalar kısmında çamur banyosu yapılmasını, kil ve çamur alınmasını yasakladı. Yasağın ardından Beyaz Adalar sahilindeki çamur çukurlarının da kendiliğinden kapandığı gözlendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2023-06-18 11:29:10

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