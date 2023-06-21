Tarlada çalışırken omzuna yorgun mermi isabet etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)BURDUR'da, ailesine ait tarlada çalışırken, omzuna yorgun mermi isabet eden Sinem G. (14) hastanede tedaviye alındı.

Sinem G., merkez Kışla Mahallesi Kocaan mevkisinde, ailesine ait pancar ekili tarlada, dün çapa yaparken, aniden, sol omzunda acı hissetti. Ailesi, arı soktuğunu düşünen Sinem G.'yi, Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çekilen röntgende, Sinem G.'nin sol omuzunda mermi çekirdeğine rastlandı. Mermi çekirdeği, ameliyatla çıkarıldı. Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sinem G.'nin babası Hasan G., "Ben burada değildim. İş makinesi gelmişti, muhtarla birlikte yolları yaptırıyorduk. Telefon geldi, baktım çocuk yaralı. Silah yarası olduğunu bilmiyorduk. 'Bir şey soktu' dediler. Hastaneye götürdüm. Orada çekilen röntgen filminden sonra öğrendik mermi olduğunu" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2023-06-21 11:01:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.