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Kimya profesörü, 35 yıllık inşaat mühendisliği hayalini gerçeğe dönüştürdü

DHA

Kimya profesörü, 35 yıllık inşaat mühendisliği hayalini gerçeğe dönüştürdü


Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Kendüzler (52), yaklaşık 35 yıllık inşaat mühendisi olma hayalini gerçeğe dönüştürdü. 3 yıl önce girdiği İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü dereceyle bitirip mezun olan Kendüzler, "Hiçbir şey için geç değil. Yeter ki isteyin. Hayallerinizin peşinden koşmaya devam edin" dedi.
İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan Erdal Kendüzler, kendisine hedef olarak Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü belirledi ancak 1988 yılında girdiği sınavda Gazi Üniversitesi Kimya Öğretmenliği bölümünü kazandı. Okulu bitirdikten sonra 3 yıl öğretmen olarak çalışan, ardından da akademik kariyerine başlayıp, profesörlük unvanını alan Erdal Kendüzler, İnşaat Mühendisliği bölümünü okuma hayalini gecikmeli de olsa gerçekleştirmeyi başardı. Erdal Kendüzler, 3 yıl önce yeniden üniversite sınavına girdi ve tek tercih yaparak MAKÜ İnşaat Mühendisliği bölümüne birinci sırada yerleşti. 4 yıllık bölümü de dereceyle 3 yılda tamamlayan Kendüzler, MAKÜ Veteriner Fakültesi konferans salonunda düzenlenen törende mezuniyet sevincini eşi ve oğluyla birlikte yaşadı.
'35 YILA YAKIN BİR ZAMAN GEÇTİ'
Prof. Dr. Erdal Kendüzler, "1988 yılında ilk üniversite sınavına girdiğimde Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü istiyordum. Fakat o zamanki şartlarda Gazi Üniversitesi Kimya Öğretmenliği bölümüne girebildim. Mezun olduktan sonra 3 yıl öğretmen olarak çalıştım. Daha sonra araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, Yrd. Doç. Dr., doçentlik, profesörlük derken yaklaşık 35 yıla yakın bir zaman geçti" ifadelerini kullandı.
'35 YILLIK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM'
İnşaat Mühendisliği bölümünü okumanın içinde ukde olarak kaldığını anlatan Prof. Dr. Kendüzler, şöyle konuştu:
"Pandemi sürecinde eve kapandık ve bu süreç üniversite sınavına hazırlanmam konusunda işimi kolaylaştırdı. Bolca matematik sorusu çözdüm. Tek tercih olarak MAKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü tercih ettim ve birinci sırada oraya yerleştim. Tabii geçmiş dönemden aldığım bazı dersleri saydırdım. O derslerle birlikte bölümü ikincilikle bitirmiş oldum. 35 yıllık hayalimi gerçekleştirmiş olmanın da sevinci ve mutluluğunu yaşıyorum."
'BELKİ EMEKLİ OLUP, İNŞAAT SEKTÖRÜNE GİRERİM'
Şu anda emeklilik hakkını kazandığını anlatan Prof. Dr. Erdal Kendüzler, "Geçen yıl staj yaparken oradaki arkadaşlar iş teklifi bile yaptı. 'Birlikte çalışalım hocam' dediler. Belki emekli olup, inşaat sektörüne girerim. İnşaat mühendisi olarak çalışmayı düşünebilirim."
'HİÇBİR ŞEY İÇİN GEÇ DEĞİL'
Hiçbir şey için zamanın geç olmadığını belirten Prof. Dr. Kendüzler, "Şu anda 52 yaşındayım. Dolayısıyla 52 yaşında mezun oluyorum. Bu sabah biniş ile fotoğraf çektirirken 'Siz mezun mu oldunuz' diye soran öğrencimiz oldu. 'Evet' dedim, 'Ben de 26 yaşındayım çok geç oldu diye düşünüyordum. Sizi gördükten sonra çok da geç kalmamışım' dedi. Dolayısıyla hiçbir şey için geç değil. Yeter ki isteyin, 27, 28, 30, bu yaşlar da çok genç yaşlar. Hayallerinizin peşinden koşmaya devam edin. Yeter ki sağlığınız yerinde olsun. Azmedin, emek harcayın, emek değerlidir. Özellikle bu inşaat mühendisliği bölümünü okurken emeğin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha yakından hissetmiş oldum" diye konuştu. Prof. Dr. Kendüzler, inşaat mühendisliği okuma konusunda kendisini destekleyen eşine de teşekkür etti.
MAKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Hakan İnce, Erdal Kendüzler'in gayet başarılı bir öğrenci olduğunu söylerken, Doç. Dr. Altan Yılmaz da "Derste karşınızda bir öğrenci profesör var. Ders anlatırken biraz kendimize çeki düzen veriyorduk" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2023-06-23 20:30:28

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