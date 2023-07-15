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        Antalyaspor Başkanı Gülel: 3-4 transferimiz daha var

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 10:56
        Antalyaspor Başkanı Gülel: 3-4 transferimiz daha var

        Mesut MADAN / BURDUR,(DHA)Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, "3-4 transferimiz daha var. Bitirmek üzereyiz. Erzurum kampına yetiştirmek istiyoruz. İyi bir takım oluşacağını düşünüyorum. Takımda çok güzel hava var" dedi. 

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir ile hazırlık maçı yaptı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Stadyumu'nda oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor Haji Wright'ın 43'üncü dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Fraport Tav Antalyaspor, Erdal Rakip'in 48'inci dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı. Medipol Başakşehir, 71'inci dakikada Keny ile golü buldu. Karşılaşmayı Fraport TAV Antalyaspor 2-1 kazandı. Karşılaşma sonrasında Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nuri Şahin, Burdur Antalyaspor Futbol Okulu öğrencileriyle fotoğraf çektirdi.

        Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gülel, "Yeni ve genç transferler var. Çok farklı bir takım omurgası var. Farklı bir çalışma içerisindeyiz. Maçın ilk yarısında bunu görüldüğünü düşünüyorum. Önceliğmiiz mevcut futbolcularımızdan maksimum verim almaktı. Bunun çalışmasını yaptık. Sonra fayda alamadığımız, bize mali yük getiren futbolcularla  yollarımızı sağlıklı şekilde ayırdık. Erdoğan Yeşilyurt ve Jakub Kaluzinski takımımıza katıldı. 3-4 transferimiz daha var. Bitirmek üzereyiz. Erzurum kampına yetiştirmek istiyoruz. İyi bir takım oluşacağını düşünüyorum. Takımda çok güzel hava var. İnşallah, çok başka bir Antalyaspor, ayrı bir dinamizmi, ayrı bir inancı olan genç bir Antalyaspor'u izleme imkanı bulacağız" diye konuştu.

        Antalyaspor maçtan sonra 10 gün kamp yaptığı Burdur'dan ayrılarak Antalya'ya gitti. Kırmızı beyazlılar salı günü ikinci etap kamp çalışması için Erzurum'a gidecek.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 

        -Maçtan görüntüler

        -Nuri Şahin ile Emre Belözoğlu'nun detayları

        -Sabri Gülel'in açıklamaları

        -Minik futbolcular ınNuri Şahin'le görüntüsü

        -Genel detaylar

        DHA-Spor Türkiye-Burdur Mesut MADAN

        2023-07-15 10:55:21

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