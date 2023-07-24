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        Burdur'a bırakılan yaban keçileri üremeye başladı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 15:35
        Burdur'a bırakılan yaban keçileri üremeye başladı

        Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü tarafından Antalya'daki doğal alanından yakalanarak Burdur'daki başka bir doğal alana bırakılan yaban keçilerinin yeni yaşam alanlarında ürediği fotokapanlarla tespit edildi.

        DKMP 6. Bölge Müdürlüğü tarafından geçen yıl ocak ayında Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Gidengelmez Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yakalanan 8'i erkek 20 yaban keçisi, Burdur'un Altınyayla ilçesinde doğaya salındı. DKMP Bölge Müdürlüğü'nce alana kurulan fotokapanlar, geçen günlerde yaban keçileri ve yavrularının görüntülerini tespit etti. 2 dişi yaban keçisi ile birlikte dolaşan ikiz yavru yaban keçisi görüntüleri fotokapan tarafından kaydedildi.

        DKMP Bölge Müdürlüğü'nce yaban keçilerinin hem GPS vericili tasmalarla hem de fotokapanlarla takip edilerek popülasyonun başarı durumu, tehdit unsurlarına karşı gerekli önlemlerin alındığı belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

        2023-07-24 15:34:10

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