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        Burdur'da orman yangını (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 16:38
        Burdur'da orman yangını (2)

        KONTROL ALTINA ALINDI

        Burdur'un Bucak ilçesinde kızılçam ağaçları ile kaplı Alatepe mevkisindeki ormanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı. 2 uçak, 1 helikopterin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğüne ait 11 arazöz, 2 itfaiye aracı ve çok sayıda personelin yoğun çalışmaları sonucu alevler, fazla ilerlemeden durduruldu. 10 dönüm alanda etkili olan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA

        2023-07-28 16:37:26

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