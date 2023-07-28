Burdur'da orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI

Burdur'un Bucak ilçesinde kızılçam ağaçları ile kaplı Alatepe mevkisindeki ormanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı. 2 uçak, 1 helikopterin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğüne ait 11 arazöz, 2 itfaiye aracı ve çok sayıda personelin yoğun çalışmaları sonucu alevler, fazla ilerlemeden durduruldu. 10 dönüm alanda etkili olan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA

2023-07-28 16:37:26