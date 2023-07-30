Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kayıp Süleyman'ın 8 saat sonra kanalda cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 10:21
        Kayıp Süleyman'ın 8 saat sonra kanalda cansız bedenine ulaşıldı

        Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)-BURDUR'un Gölhisar ilçesinde kaybolan Süleyman Sancar'ın (7), 8 saat sonra sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

        Babası ile küçükbaş hayvan satın almak üzere dün Ulu Cami Mahallesi'ne giden Gölhisar Antalyaspor Futbol Okulu öğrencisi Süleyman Sancar, saat 10.00 sıralarında ortadan kayboldu. Tüm aramalarına rağmen çocuğunu bulamayan İzzet Sancar, oğlunun bölgedeki Yapraklı Barajı sulama kanalına düşmüş olabileceği düşüncesiyle ihbarda bulundu. AFAD, Gölhisar Belediyesi AramaKurtarma, Gölhisar Sulama Birliği ve sağlık ekipleri ile Antalya'dan Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği dalgıçları bölgeye sevk edildi. 8 saat süren arama çalışmaları sonucunda Süleyman Sancar'ın sulama kanalında cansız bedeni bulundu. Dalgıçların çıkardığı Sancar'ın cenazesi, Gölhisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Sancar'ın cenazesi, bugün Hacı Hasan Camisi'nde kılınan namazın ardından Konak Mahallesi Horzum Mezarlığı'na defnedildi.

        (DHA)

        DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

        2023-07-30 10:21:02

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
        Tofaş'tan 400 milyon Euro'luk satın alma
        Tofaş'tan 400 milyon Euro'luk satın alma
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        Tüyler ürperten cinayet nasıl çözüldü?
        Tüyler ürperten cinayet nasıl çözüldü?
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        Havai fişek deposunda patlama!
        Havai fişek deposunda patlama!
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…
        Güneş yanıklarına dikkat!
        Güneş yanıklarına dikkat!
        İstanbul’da 4 cami
        İstanbul’da 4 cami
        İzmir'de kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        İzmir'de kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Bakan Koca duyurdu: Yasak olacak
        Bakan Koca duyurdu: Yasak olacak
        Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü anlar kamerada
        Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü anlar kamerada
        O görüntülere inceleme
        O görüntülere inceleme
        Selin izleri siliniyor
        Selin izleri siliniyor
        Fransa onu konuşuyor
        Fransa onu konuşuyor
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan

        Benzer Haberler

        Burdur'da sulama kanalına düşen çocuk öldü
        Burdur'da sulama kanalına düşen çocuk öldü
        Burdur'da orman yangını (2)
        Burdur'da orman yangını (2)
        Burdur'da orman yangını
        Burdur'da orman yangını
        Burdur'da "dur" ihtarına uymayıp 2 polisi yaralayan sürücüye 33 bin lira ceza
        Burdur'da "dur" ihtarına uymayıp 2 polisi yaralayan sürücüye 33 bin lira ceza
        'Dur' ihtarına uymayıp 2 polisi yaralayan sürücüye 33 bin lira ceza
        'Dur' ihtarına uymayıp 2 polisi yaralayan sürücüye 33 bin lira ceza
        Isparta'da çıkan yangında 120 dekarlık arpa tarlası zarar gördü
        Isparta'da çıkan yangında 120 dekarlık arpa tarlası zarar gördü