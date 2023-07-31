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        Alageyik ve yavrusu, su içerken fotokapana yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 10:14
        Alageyik ve yavrusu, su içerken fotokapana yakalandı

        Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da su içen alageyik ile yavrusu, fotokapan tarafından kaydedildi.

        Burdur Doğa Koruma ve Milli Parkalar 6'ncı Bölge Müdürlüğü sahasında kurulu fotokapanların kaydettiği alageyik ve yavrusunun su içtiği görüntüler, DKMP Genel Müdürlüğü'nce sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. 'Ormanda tatlı su molası' başlıklı paylaşımda, "Alageyik ve yavrusu, su içerken fotokapanlarımıza yakalandı. Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen yaban hayatına destek programı kapsamında su kaynaklarının yetersiz olduğu alanlarda kurulan su yalaklarıyla yaban hayvanlarının su ihtiyaçları karşılanıyor" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

        2023-07-31 10:13:44

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