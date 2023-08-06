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        Burdur'da kaza: 2 ölü, 6 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 10:41
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        Burdur'da kaza: 2 ölü, 6 yaralı
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        Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)BURDUR'un Tefenni ilçesinde otomobille hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 01.30 sıralarında TefenniHasanpaşa Işıklar Mahallesi yolunda meydana geldi. Galip Dua (53) yönetimindeki 07 DEC 46 plakalı otomobil ile Yunus Kılınç (63) yönetimindeki 20 YS 088 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mehmet Çelikli'nin (38) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücüler ile otomobillerde bulunan İbrahim Dua (78), Neriman Çelikli (35), Ziynet Kılınç (55), Mustafa Çelikli (10) ve Yunus Çelikli (4) ise yaralandı. Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan İbrahim Dua yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Durumları ağır olan Neriman Çelikli, Galip Dua ve Yunus Kılınç, Antalya'daki hastanelere sevk edildi. Jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

        2023-08-06 10:41:00

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