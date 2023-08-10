Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Şarkıcı Tan, Burdur'da trafik kazasında yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarkıcı Tan, Burdur'da trafik kazasında yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)BURDUR'un Bucak ilçesinde TIR'a arkadan çarpan cipteki şarkıcı Tan Taşçı ile 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 06.30 sıralarında AntalyaBurdur kara yolu organize sanayi bölgesi yakınlarında meydana geldi. Burdur'dan Antalya yönüne giden Mehmet Emre idaresindeki 34 GPK 636 plakalı cip, Murat Bedir idaresindeki 15 NK 616 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada cipteki şarkıcı Tan Taşçı ile menajeri Ecmal Kayahan ve Mehmet Emre yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla polis, sağlık ekipleri ve itfaiye bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA

        2023-08-10 09:41:38

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu!
        Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu!
        57 ile yeni vali atandı
        57 ile yeni vali atandı
        Havada kademeli tavan fiyat
        Havada kademeli tavan fiyat
        İsale hattı patladı! Köpeğiyle havaya fırladı!
        İsale hattı patladı! Köpeğiyle havaya fırladı!
        Tatil yolunda kahreden kaza! Baba ile kızı ağlattı!
        Tatil yolunda kahreden kaza! Baba ile kızı ağlattı!
        Fırlattığı mikrofon para etti
        Fırlattığı mikrofon para etti
        "Herkese kimlik soramam"
        "Herkese kimlik soramam"
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        'Barbie' Lübnan'da yasaklandı
        'Barbie' Lübnan'da yasaklandı
        Marmara ve Karadeniz'de sağanak
        Marmara ve Karadeniz'de sağanak
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Şenol Güneş'ten flaş itiraf!
        Şenol Güneş'ten flaş itiraf!
        Malinovskyi transferinde flaş gelişme!
        Malinovskyi transferinde flaş gelişme!
        Hissedilen mevsim sayısı ikiye yükseldi
        Hissedilen mevsim sayısı ikiye yükseldi
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Risk sürüyor
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Risk sürüyor
        İlk haftanın hakemleri belli oldu!
        İlk haftanın hakemleri belli oldu!
        Siverek'te zincirleme kaza: 3 ölü, 11 yaralı
        Siverek'te zincirleme kaza: 3 ölü, 11 yaralı
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu

        Benzer Haberler

        Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yar...
        Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yar...
        Burdur'da alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan sürücü kaza ya...
        Burdur'da alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan sürücü kaza ya...
        İYİ Parti'li Buğra Kavuncu, Burdur ve Isparta'da konuştu:
        İYİ Parti'li Buğra Kavuncu, Burdur ve Isparta'da konuştu:
        Burdur'da kayalıklara çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Burdur'da kayalıklara çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Alageyikte 'tüm zamanların en yüksek yavru sayısı'na ulaşıldı
        Alageyikte 'tüm zamanların en yüksek yavru sayısı'na ulaşıldı
        Burdur'da elektrik üretilen hayvansal atıktan gübre elde ediliyor
        Burdur'da elektrik üretilen hayvansal atıktan gübre elde ediliyor