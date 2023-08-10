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        İYİ Partili Kavuncu: 81 ilde tek başımıza seçime girecek gibi çalışıyoruz

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 10:39
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        İYİ Partili Kavuncu: 81 ilde tek başımıza seçime girecek gibi çalışıyoruz
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        Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)-İYİ PARTİ Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, "Bir gerçek var o da şu; şu an itibarıyla 81 ilde 973 ilçede seçime tek başımıza girecekmişiz gibi hazırlığımızı, çalışmamızı sürdürüyoruz. Çok kapsamlı bir çalışma yapıyoruz" dedi.

        Buğra Kavuncu, Burdur'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada partililere hitap eden Kavuncu, haziran ayındaki olağan kongre sonrası yapılan planlama ile Türkiye'deki il başkanlıklarının birçoğunu ziyaret ettiklerini söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Afyonkarahisar'da katılacağı etkinlikle ilgili de bilgi veren Kavuncu, "26 Ağustos'ta önemli bir aktivitemiz olacak. Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümünde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hemen öncesinde o kutlu yürüyüşün, Büyük Taarruz'un başladığı gün olan 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da İYİ Parti olarak bütün teşkilatlarımızın da katılacağı bir etkinlik düzenliyoruz. Uzun süredir de sessizliğini muhafaza etmiş olan genel başkanımızın önemli açıklamalar yapacağı bir toplantı olacak. Önümüzdeki süreç önemli. Bir genel seçim geçirdik ve seçmenimiz, milletimiz bize muhalefet görevi verdi. İktidar olmak kadar da önemlidir muhalefet. Doğru muhalefet yapmak, memleketin, milletin dertlerini ihtiyaçlarını anlamak ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda hakkıyla hem Mecliste hem il teşkilatlarımızda vatandaşlarımızın iktidarla alakalı sıkıntılarını, şikayetlerini gündeme getirmek çok önemli. İYİ Parti teşkilatları bu anlayışla, bu şuurla üstüne düşeni yapmakta ve daha fazlasını yapmak için daha iyiye ulaşmak için de çaba içerisindeler" dedi.

        'SEÇİM İŞ BİRLİĞİNİ TEŞKİLATLARIMIZLA KONUŞUYORUZ'

        Bütün il teşkilatlarının yerel seçimlerle ilgili hazırlıklarını en iyi şekilde yapacağını vurgulayan Kavuncu, "Genel merkezimizin yapacağı değerlendirme, alacağı karar önemlidir. Bir iş birliği olur mu olmaz mı bunu da tabii ki teşkilatlarımızla konuşuyoruz. Ama bir gerçek var o da şu; şu an itibarıyla 81 ilde 973 ilçede seçime tek başımıza girecekmişiz gibi hazırlığımızı, çalışmamızı o il ve ilçedeki yerel problemler, özellikle belediyecilik anlamında halkımızın beklentileri ile ilgili sürdürüyoruz; çok kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Partimizi en iyi şekilde temsil edecek, partimizin ilke ve amaçlarıyla uyumlu adayların tespiti noktasında da çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" diye konuştu.

        'SİNEYİMİLLET' SORUSUNA CEVAP

        Sineyimillete dönmekle ilgili bir soru üzerine Kavuncu, "Sineyimillet, bir çözüm müdür; partimizin yetkili kurulları değerlendirir. Vatandaşın lehine olacak her türlü adımı atmaya hazırız. Bugüne kadar da attık. Hatta bir siyasi parti olarak kendi menfaatlerimizi hep ikinci, üçüncü plana bıraktık. O konuda da kimsenin tereddüdü olmasın. Bir çözüm olacaksa İYİ Parti, hiç tereddüt dahi etmeyecektir. Partinin ilgili yetkili kurulları değerlendirir" şeklinde cevap verdi. Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Burdur Mesut MADAN

        2023-08-10 10:38:29

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