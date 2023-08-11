Bakan Bak: Dünyanın belki de en büyük sivil toplum kuruluşuyuz

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Biz AK Parti olarak bir seçim bittiği gün yeni bir seçime hazırlanan bir partiyiz, dünyanın belki de en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. Teşkilatlarımızla çok güçlüyüz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti tarafından düzenlenen 'Şehir Buluşmaları´ programı kapsamında Burdur'a geldi. Bakan Bak, MAKÜ İstiklal Stadyumu'nu inceledikten sonra Burdur Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Bak'ı valiliğe gelişinde Vali Ali Arslantaş, AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz ile il protokolü karşıladı. Bakan Osman Aşkın Bak daha sonra AK Parti Burdur İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Bak, sonrasında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesindeki futbol topu dikim atölyesini gezerek burada çalışan kadınlardan bilgi aldı.

Bakan Bak, AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, "AK Parti, Cumhur İttifakıyla beraber en son seçimlerde parlamentoda, hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde büyük bir zafer kazandı ve millete hizmet yolunda yolumuza devam ediyoruz. Artık teşkilatlarımıza teşekkür etmek, teşkilatlarımızla bir arada olmak amacıyla AK Parti Genel Merkezimizin planladığı şehir buluşmaları yapıyoruz. Bu çerçevede bakanlarımızı, genel başkan yardımcılarımızı ve siyasetçilerimizi sahaya gönderdik" dedi.

'TEŞKİLATLARIMIZLA ÇOK GÜÇLÜYÜZ'

Burdur'un sorunlarını dinlemek ve teşekkür etmek için geldiğini belirten Bakan Osman Aşkın Bak, "Talepleri dinlemek için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile sahadayız. Biz AK Parti olarak bir seçim bittiği gün yeni bir seçime hazırlanan bir partiyiz, dünyanın belki de en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. Teşkilatlarımızla çok güçlüyüz. Bu teşkilatın her kademesinde görev yapmış, teşkilat mensuplarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz" diye konuştu.

'ÖNCELİĞİMİZ DEPREM BÖLGESİNİN YENİDEN AYAĞA KALDIRILMASI'

31 Mart 2024'te yerel seçimler olduğunu hatırlatan Bakan Bak, "Bu seçim çerçevesinde de AK Parti'nin bütün kademeleri illerimizde sahada yer alıyor. Bizi üzen 6 Şubat depremleri neticesinde 52 bine yakın vatandaşımızı kaybettik ve 100 binin üzerinde yaralımız var. Bizim Türkiye Yüzyılı hükümeti olarak en önemli önceliğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması ve orada konut üretimi, sanayinin kalkındırılması ve o yaraları süratle sarmak. Dolayısıyla bakanlar olarak deprem bölgesine gidiyoruz. Oradaki kendi alanımızla ilgili konuları yerinde tespit edip yatırımları yönlendiriyoruz ve takip ediyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2023-08-11 14:00:10