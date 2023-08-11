Bakan Bak: Dünyanın belki de en büyük sivil toplum kuruluşuyuz (2)

`BİZİM EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ GENÇLERİMİZ´

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Burdur'daki programında öğle yemeğinde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Öğretmenevi´nde düzenlenen programda konuşan Bak, "Bizim en büyük gücümüz gençlerimiz. Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye için bu gençlere ihtiyacımız var. Onların iyi bir eğitime ihtiyacı var. Bakanlık olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Nüfusumuzun yaş ortalaması 33. Büyük bir kısmı 33 yaş altında. Hesabımızı yaparsak 42 milyona yakın gencimiz var. Yani bu ülkenin büyük bir potansiyeli, büyük bir gücü var. Bu büyük gücü harekete geçirmek için hep beraber bütün bakanlıklar olarak üzerimize düşen çabayı gösteriyoruz. Bizim önceliklerimizden bir tanesi bağımlılıkla mücadele. Kötü alışkanlıklarla mücadelede sporu önemli bir etken olarak kullanmak istiyoruz. Bu mücadelemiz devam edecek. Kredi ve Yurtlar Kurumu´nda da yatak kapasitemizi artırıyoruz" diye konuştu.

Bakan Osman Aşkın Bak daha sonra Gençlik Merkezi'nde Burdurlu sporcular ve antrenörlerle buluştu. Sporcu ve antrenörlerin sorunlarını cevaplayan Bakan Bak, Gençlik Merkezi önünde aşure dağıttı. Gençlik Merkezi'ndeki sporcuların etkinliklerini izledikten sonra esnaf ziyareti yapan Bakan Bak daha sonra Eskişehir'e gitti. (DHA)Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) DHA-Politika Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2023-08-11 20:49:27