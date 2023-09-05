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        4 kızılgeyik, Salda Gölü yakınlarında doğaya salındı

        BURSA'dakiKızılgeyikÜretme İstasyonu'nda yakalanan 4 kızılgeyik, Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Salda Gölü yakınlarındaki dağlık bölgede doğaya salındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 16:20 Güncelleme: 05.09.2023 - 16:21
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        4 kızılgeyik, Salda Gölü yakınlarında doğaya salındı
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        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce sürdürülen 'Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yerlerine Kazandırılması' projesi kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi Yerleşkesi içerisindeki 'Kızılgeyik Üretme İstasyonu'ndan 4 kızılgeyiğin Burdur'a nakli için çalışma başlatıldı. Yaban hayatı teknikeri Aziz Güler'in 1 aylık kapana alıştırma çalışmaları sonrasında; ilk etapta DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, yeteri kadar geyiğin yakalama kapanına girmesi için 48 saat aralıksız nöbet tuttu.

        BOYNUZLARI GÜVENLİ ŞEKİLDE KESİLDİ

        Aynı anda 4 geyiğin kapana girmesiyle başlayan nakil sürecinde DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü veteriner hekimleri Nihal Bilgici Yıldız ve Azizcan Sezer, kızılgeyiklerin Bursa'dan Burdur'a taşınması için gerekli çalışmalara başladı. Önce yakalama kapanı içerisindeki kızılgeyikler, tek tek kapan içerisindeki huniye alınarak, boynuz kesme işlemi için anesteziye alındı. Geyiklerin kendilerine verecekleri zararı engellemek için boynuzları güvenli şekilde kesildi. Taşıma kafeslerine alınmadan önce geyikleri yolculuğa hazırlamak için muayeneleri yapıldı.

        10 SAAT SÜREN YOLCULUK

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