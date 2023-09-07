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        40 yıl önce bıraktığı fakülteyi bitirip, 63 yaşında avukat oldu

        BURDUR'dadişhekimi Süleyman Faki (63), 1983 yılında birinci sınıftayken bıraktığı Hukuk Fakültesi'ne öğrenci affıyla geri döndü. 2020 yılında okulunu bitirip stajını da tamamlayan Süleyman Faki, 40 yıl sonra avukatlık cübbesi giydi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 10:13 Güncelleme: 07.09.2023 - 10:14
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        40 yıl önce bıraktığı fakülteyi bitirip, 63 yaşında avukat oldu
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        Burdur'da 40 yıldır dış hekimi olan, aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapan Süleyman Faki, diş hekimliği fakültesini bitirdikten sonra 1983 yılında kazandığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni çeşitli nedenlerle aynı yıl bıraktı. Faki, öğrenci affından yararlanarak Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde tekrar başladığı hukuk eğitimini 2020 yılında tamamladı. Avukatlık stajını da yapan Faki, Burdur Barosu Avukat Evi'nde düzenlenen törende avukatlık yemini ederek cübbesini giydi. Faki'ye cübbesini Avukat Mehmet Çavdar giydirdi, ruhsatını ise eşi Hamdiye Şavlı Faki verdi.

        Süleyman Faki, "1983 yılında başlayan hukuk yolculuğumuz, 2020 yılında mezuniyet ve stajımızı tamamlamanın ardından ruhsatımızı alarak sonuçlandı. Tabi diş hekimliğinden sonra başlayan süreçte ara vermiştik. Aflardan yararlanıp hukuk fakültesini bitirme noktasına geldik. Diş hekimliği mesleğinde 40 yılı tamamladık. 40 yıl sonunda yeni bir mesleğe 'merhaba' demenin heyecanı var" diye konuştu.

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