Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        U17 Futbol Kız Milli Takımı Burdur'da kampa girdi

        Türkiye U17 Kız Futbol Milli Takımı, Burdur kampını sürdürdü. U17 Avrupa Şampiyonası 1'inci Tur maçlarına hazırlanan millilerde teknik direktör Begüm Üresin, "B Ligi'nden A Ligi'ne çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 11:24 Güncelleme: 01.10.2023 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        U17 Futbol Kız Milli Takımı Burdur'da kampa girdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye U17 Kız Futbol Milli Takımı, Burdur kampını sürdürdü. U17 Avrupa Şampiyonası 1'inci Tur maçlarına hazırlanan millilerde teknik direktör Begüm Üresin, "B Ligi'nden A Ligi'ne çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

        Avrupa Şampiyonası 1'inci Tur maçlarında 6 Ekim Cuma günü Moldova ve 12 Ekim Perşembe günü de Estonya ile Burdur'da karşılaşacak U17 Kız Futbol Milli Takımı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'nde kampa girdi. Burdur'da ilk antrenmanını yapan Ay-yıldızlılarda teknik direktör Begüm Üresin, "U17 Kız Milli Takımı olarak kampa girdik. 6 Ekim'e kadar bir hazırlık sürecimiz olacak. Ayın 6'sında Moldova, 12'sinde ise Estonya ile karşılaşacağız. Buradaki iki maçı da alarak B Ligi'nden A Ligi'ne çıkmayı hedefliyoruz. Kadromuzda U15 Milli Takımından bu yana bizimle olan arkadaşlarımız var. Bunun yanında iki arkadaşımız daha bize katıldı. Özellikle yurt dışında da taramalar yapıyoruz ve oradan da katılan oyuncularımız var. Bu oyuncu havuzumuzda şu an için performansı en yüksek oyuncularla maça devam edeceğiz" dedi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Antrenmandan detaylar

        - Begüm Üresin'in açıklamaları

         

        DHA-Spor - Türkiye-Burdur - Mesut MADAN

        2023-10-01 11:23:21

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Diyarbakır'da 'Reset' operasyonu!
        Diyarbakır'da 'Reset' operasyonu!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Hayallerinin peşinde!
        Hayallerinin peşinde!
        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        TIR'a çarpan otomobildeki polis ve eşi öldü
        TIR'a çarpan otomobildeki polis ve eşi öldü
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Amasya'da otomobilin çarptığı 2 yaya öldü
        Amasya'da otomobilin çarptığı 2 yaya öldü
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak

        Benzer Haberler

        CHP Burdur İl Başkanlığına Kadir Koç seçildi
        CHP Burdur İl Başkanlığına Kadir Koç seçildi
        Salda Gölü çevresine 7 kilometrelik bisiklet yolu yapıldı
        Salda Gölü çevresine 7 kilometrelik bisiklet yolu yapıldı
        Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Vakfı, engellilerin hayatını...
        Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Vakfı, engellilerin hayatını...
        Burdur'da yaşlı kadın yangın çıkan bahçesinde ölü bulundu
        Burdur'da yaşlı kadın yangın çıkan bahçesinde ölü bulundu
        Burdur'da kazada yaralanan tır sürücüsü tedavi gördüğü hastanede öldü
        Burdur'da kazada yaralanan tır sürücüsü tedavi gördüğü hastanede öldü
        Burdur'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücü öl...
        Burdur'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücü öl...