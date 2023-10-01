U17 Futbol Kız Milli Takımı Burdur'da kampa girdi

Türkiye U17 Kız Futbol Milli Takımı, Burdur kampını sürdürdü. U17 Avrupa Şampiyonası 1'inci Tur maçlarına hazırlanan millilerde teknik direktör Begüm Üresin, "B Ligi'nden A Ligi'ne çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

Avrupa Şampiyonası 1'inci Tur maçlarında 6 Ekim Cuma günü Moldova ve 12 Ekim Perşembe günü de Estonya ile Burdur'da karşılaşacak U17 Kız Futbol Milli Takımı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'nde kampa girdi. Burdur'da ilk antrenmanını yapan Ay-yıldızlılarda teknik direktör Begüm Üresin, "U17 Kız Milli Takımı olarak kampa girdik. 6 Ekim'e kadar bir hazırlık sürecimiz olacak. Ayın 6'sında Moldova, 12'sinde ise Estonya ile karşılaşacağız. Buradaki iki maçı da alarak B Ligi'nden A Ligi'ne çıkmayı hedefliyoruz. Kadromuzda U15 Milli Takımından bu yana bizimle olan arkadaşlarımız var. Bunun yanında iki arkadaşımız daha bize katıldı. Özellikle yurt dışında da taramalar yapıyoruz ve oradan da katılan oyuncularımız var. Bu oyuncu havuzumuzda şu an için performansı en yüksek oyuncularla maça devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan detaylar

- Begüm Üresin'in açıklamaları

DHA-Spor - Türkiye-Burdur - Mesut MADAN

2023-10-01 11:23:21