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        Ulusal Veteran Hentbol Turnuvası sona erdi

        Burdur'daTürkiye Hentbol Federasyonu Veteran Hentbol Kurulu tarafından organize edilen 2'nci Ulusal Veteran Hentbol Turnuvası yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 10:11 Güncelleme: 02.10.2023 - 10:15
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        Ulusal Veteran Hentbol Turnuvası sona erdi
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        Burdur'daTürkiye Hentbol Federasyonu Veteran Hentbol Kurulu tarafından organize edilen 2'nci Ulusal Veteran Hentbol Turnuvası yapıldı.

        Burdur Merkez Spor Salonu'nda 28 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında düzenlenen turnuvada 35-50 yaş arası sporcuların oluşturduğu Ankara (2), Adana ve İstanbul'dan 4 erkek, İzmir (2), Denizli, Sakarya, Muğla ve Ankara'dan 6 kadın takımı mücadele etti. Turnuvada erkeklerde Ankara Pochet birinci, Adana Veteran Takımı ikinci, Ankaragücü Veteran Takımı üçüncü, İstanbul Alman Lisesi dördüncü oldu. Kadınlarda Aliağa Veteran 1'inci takım birinci, Aliağa Veteran 2'nci takımı ikinci, Denizli Veteran Takımı üçüncü, Sakarya Veteran Takımı dördüncü, Muğla Veteran Takımı beşinci ve Ankara Veteran Takımı altıncı sırada yer aldı.

        Turnuvada dereceye girenlere madalya ve kupaları Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Burdur Bölgesi A Klasman Hentbol Gözlemcisi Mehmet Şimşek, Türkiye Hentbol Federasyonu Veteran Kurulu Başkanı Ayten Altun tarafından verildi.

        Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, turnuvada çok çekişmeli maçlar izlediklerini söyledi. Türkiye Hentbol Federasyonu Veteran Kurulu Başkanı Ayten Altun da "Üç gün boyunca kaliteli ve güzel, seyir zevkiyle centilmence mücadele eden takımlarımızı kutluyorum" dedi.

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