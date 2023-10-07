Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        U17 Kız Milli Futbol Takımı, Moldova'yı 6-2 yendi

        U17Kız Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi 1'inci Tur müsabakasında Moldova'yı 6-2 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 10:28 Güncelleme: 07.10.2023 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        U17 Kız Milli Futbol Takımı, Moldova'yı 6-2 yendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        U17Kız Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi 1'inci Tur müsabakasında Moldova'yı 6-2 yendi.

        Avrupa Şampiyonası B Ligi 1'inci Tur müsabakasında U17 Kız Futbol Milli Takımı, Moldova ile karşılaştı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Stadyumu'ndaki maçı Norveç'ten Fatemeh Zangeneh, Line Cathrine Nymoen ve Makedonya'dan Angele Domazetovska yönetti. Moldova 13'üncü dakikada Victoria ile 1-0 öne geçti. Milliler, 18'inci dakikada Yaren'in ceza sahası içerisinde düşürülmesi ile penaltı kazandı. Milliler, penaltı atışından İlayda ile yararlanamadı. Ay yıldızlılar 21'inci dakikada Elif Ceren ile beraberliği sağladı. Milliler, 25 ve 38'inci dakikada Elif Ceren, 34'üncü dakikada Berra ile ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı.

        48'inci dakikada Victoria'nın golüyle skor 4-2 oldu. Ay yıldızlı kızlar,  82'nci dakikada Ecem Nur ve 87'nci dakikada Yaren'in golüyle maçı 6-2 kazandı.

        U17 Kız Futbol Milli Takımı, ikinci maçında Estonya ile aynı statta 12 Ekim'de karşılaşacak. Karşılaşma sonrası Burdur Valisi Türker Öksüz, teknik direktör Begüm Üresin'i tebrik etti. 

        Teknik direktör Üresin maçtan sonra yaptığı açıklamada, "B liginin ilk maçına çıktık. Çoğu oyuncumuzun ilk milli maçıydı. Bunun da stresini yaşadılar ama güzel skorla sahadan ayrıldığımız için mutluyuz. Şimdi Estonya maçına daha iyi motivasyonla çıkacağız. Bu maçı da kazanıp A ligine yükselmek istiyoruz. Bizi yalnız bırakmayan Burdur halkına teşekkür ediyoruz. İkinci maçta da desteklerini bekliyoruz" dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz!
        Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz!
        AK Parti'de kongre günü! Gözler burada
        AK Parti'de kongre günü! Gözler burada
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki İsmail öldü
        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki İsmail öldü
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        Sis ve pusa dikkat! 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Sis ve pusa dikkat! 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        115 cansız beden bulundu
        115 cansız beden bulundu
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Harekete kimse mani olamaz...
        Harekete kimse mani olamaz...
        100 milyon dolar cepte
        100 milyon dolar cepte
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"

        Benzer Haberler

        İYİ Parti Burdur teşkilatında 15 üye istifa etti
        İYİ Parti Burdur teşkilatında 15 üye istifa etti
        UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası
        UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası
        Burdur'da avda arkadaşını tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı
        Burdur'da avda arkadaşını tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı
        Burdur'da okul bahçeleri geleneksel çocuk oyunlarıyla donatıldı
        Burdur'da okul bahçeleri geleneksel çocuk oyunlarıyla donatıldı
        Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'nda çıkan orman yangını kontrol altına alınd...
        Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'nda çıkan orman yangını kontrol altına alınd...
        Avda arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kişi öldü
        Avda arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kişi öldü