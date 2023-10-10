Eski vekilin açtığı kafenin gelirleri öğrencilere burs olacak CHP öncekidönem Burdur Milletvekili Mehmet Göker, kentte geliri öğrencilere burs olarak verilmek üzere kafe açtı. Mehmet Göker, "Buranın giderlerinden kalan kısmını öğrencilerimize burs olarak döndürmeyi düşünüyorum. İşletmemizin kar amaçlı değil, öğrencilerimize yönelik olduğunun bilinmesini isterim" dedi.

CHP öncekidönem Burdur Milletvekili Mehmet Göker, kentte geliri öğrencilere burs olarak verilmek üzere kafe açtı. Mehmet Göker, "Buranın giderlerinden kalan kısmını öğrencilerimize burs olarak döndürmeyi düşünüyorum. İşletmemizin kar amaçlı değil, öğrencilerimize yönelik olduğunun bilinmesini isterim" dedi.

CHP 25, 26 ve 27'nci dönem Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur merkez Hükümet Caddesi'nde ailesine ait ahşap evi kafe olarak düzenledi. Elde edilecek gelirin öğrencilere burs olarak verileceği kafenin açılışına AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

'KAR AMAÇLI DEĞİL´

Mehmet Göker, "Burdur halkından aldığım vekaleti 3 dönem sonunda devretmenin onurunu yaşıyorum. Benim idealim olan öğrencilere daha iyi bir konfor, daha iyi bir yaşantı sağlayabilmek adına böyle bir işletme açmayı uygun gördüm. Halkımız ve öğrencilerimiz sahip çıkar, çalışır ise buranın giderlerinden kalan kısmını öğrencilerimize burs olarak döndürmeyi düşünüyorum. İşletmemizin tamamen kar amaçlı değil öğrencilerimize yönelik olduğunun bilinmesini isterim" dedi.

Halen birkaç öğrenciye burs verdiğini belirten Göker, "Ama bu sayıyı olabildiğince artırıp bu ekonomik zorluklarda öğrenci kardeşlerimizin sayısını ne kadar artırırsak bizi o kadar mutlu eder diye düşünüyorum. Çabamız ve temennimiz bu yöndedir. Maliyetine çok yakın bir satış olacak. Tabii işletmenin de bir gideri var. O gideri çıkardıktan sonra arta kalan kısımla bu yönde bir değerlendirme yapacağız. Şahsıma yönelik herhangi bir ekonomik çıkar gözetmediğimin de bilinmesini isterim" diye konuştu. Milletvekilleri Korkmaz ve Akbulut ile Belediye Başkanı Ercengiz de işletmenin hayırlı olmasını diledi.