U17 Kız Milli Takımı, A Ligi'ne yükseldi

U17Kız Milli Takımı, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası B Ligi 1'inci Tur ikinci maçında Estonya'yı 3-1 yenerek A Ligi'ne yükseldi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Stadyumu'nda oynanan ve Makedonya'dan Irena Velevackoska, Angela Domazetovska ile Ukrayna'dan Oleksandra Vdovina hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını Ay-Yıldızlılar, 17'nci dakikada Elif Ceren'in attığı golle 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da rakibine üstünlüğünü kabul ettiren milliler, 51'inci dakikada Elif Ceren'le skoru 2-0 yaptı. Karşılaşmanın 65'inci dakikasında kazanılan penaltıyı Yaren gole çevirdi: 3-0. 89'uncu dakikada Estonya Anzelika ile bir gol buldu. 3-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca Ay-Yıldızlılar sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı. Milli takımda Elif Ceren iki maçta attığı 5 golle yıldızlaştı. İlk maçında Moldova'yı 6-2 yenen milliler. ikinci maçta da Estonya'yı 3-1 yenerek A Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Karşılaşma sonrası Burdur Valisi Türker Öksüz sahaya girerek teknik direktör Begüm Üresin ve futbolcuları tebrik etti. Üresin Vali Öksüz ve MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar'a milli takım forması hediye etti.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan teknik direktör Begüm Üresin, "Öncelikle Burdur halkımıza ve valimize çok teşekkür ediyorum bize çok destek verdiler. Hedefimiz A Ligi'ne çıkmaktı. Bunu çok iyi bir şekilde sahaya sürdük. Bütün oyuncularım şans buldu. Gerçekten çok iyi bir oyuncu havuzuna sahibiz. Buradan onlara çok teşekkür ediyorum emekleri için. A Ligi'ne en iyi şekilde hazırlanıp orada da ses getirmeye çalışacağız" dedi.