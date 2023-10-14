Kazadan yara almadan kurtuldu, başka aracın çarpmasıyla öldü

BURDUR'unGölhisar ilçesinde meydana gelen kaza sonrası otomobilden inen Ömer Aktaş (34), başka bir aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Gölhisar-Çavdır kara yolunda meydana geldi. H.E.'nin (63) kullandığı 15 TA 875 plakalı otomobil ile Sorkun köyünden ana yola çıkan E.Ö. (23) yönetimindeki 20 KN 938 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 sürücü de yaralandı. Kaza sonrası E.Ö.'nün yanındaki Ömer Aktaş, otomobilden indi. Bu sırada yoldan geçen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil Aktaş'a çarptı, sürücü aracıyla kaçtı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aktaş'ın cenazesi, Gölhisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Hastanede yapılan kontrolde, sürücülerden E.Ö.'nün 0.74 promil alkollü olduğu belirlendi. Jandarma Aktaş'a çarpıp, kaçan otomobil ile sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.