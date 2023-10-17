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        Boğanın boynuz darbesiyle havaya fırladı

        BURDUR'dakiçiftlikte bir boğanın, bakım yapmak için yanına gelen üreticiyi boynuz darbesiyle 2 metre havaya fırlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 10:57 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:00
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        Boğanın boynuz darbesiyle havaya fırladı
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        BURDUR'dakiçiftlikte bir boğanın, bakım yapmak için yanına gelen üreticiyi boynuz darbesiyle 2 metre havaya fırlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Bağlar Mahallesi'ndeki bir çiftlikte 12 Ekim günü, hayvanların bulunduğu bölüme bakım için giren üretici, sırtı dönük haldeyken bir boğanın saldırısına uğradı. Boğa, arkasından yaklaştığı üreticiyi boynuz darbesiyle yaklaşık 2 metre havaya fırlattı. Yere düşen üreticiyi, çiftlik çalışanları kurtardı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde üreticinin hayvanların yanına gelmesi, boğanın saldırısı sonucu havaya fırlayıp yere düşmesi ve çalışanların üreticiyi kurtarması yer aldı.

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