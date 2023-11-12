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        Damadın tabancasından çıkan kurşun, arkadaşını ağır yaraladı

        BURDUR'da,düğünde gelin alma sırasında gelin aracının sürücüsü Halil İbrahim S. (30), damat İ.C.'nin havaya ateşlediği tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 19:48 Güncelleme: 12.11.2023 - 19:50
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        Damadın tabancasından çıkan kurşun, arkadaşını ağır yaraladı
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        BURDUR'da,düğünde gelin alma sırasında gelin aracının sürücüsü Halil İbrahim S. (30), damat İ.C.'nin havaya ateşlediği tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralandı.

        Burdur merkez Kışla Mahallesi Sezer Sokak'ta meydana gelen olayda, erkek tarafı Askeriye köyünden Kışla Mahallesi'ne gelin almaya geldi. Gelin, baba evinden çıktığı sırada damat İ.C. tabanca ile havaya ateş ederken kaza ile gelin arabasını kullanan arkadaşı Halil İbrahim S.'yi boynundan vurdu.    

        Durumun bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Halil İbrahim S. ilk tedavisinin ardından Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi. 

        Olayın şoku ile olay yerinden uzaklaşan damat İ.C., bir süre sonra geri gelerek polis ekiplerine teslim oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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