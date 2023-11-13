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        Burdur'da 4.4 büyüklüğünde deprem

        BURDUR'daRichter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 09:08 Güncelleme: 13.11.2023 - 09:08
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        Burdur'da 4.4 büyüklüğünde deprem
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        BURDUR'daRichter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 08.28'da, 13.23 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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