Burdur'da 4.4 büyüklüğünde deprem (2)

VALİLİK:OLUMSUZBİR İHBAR BULUNMAMAKTADIR

Afyonkarahisar Valiliği, Yeşilova ilçesinde meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "13.11.2023 Pazartesi günü saat 08.30 sıralarında merkez üssü Burdur ili Yeşilova ilçesi olan 4.4 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Yaşanan depremle ilgili şu ana kadar iletilen olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizle, saygıyla duyurulur" denildi.