Burdur'da kuvvetli yağış; istinat duvarı yıkıldı, apartmanı su bastı BURDUR'dayoğunyağış nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı yıkıldı, bir binanın da depo olarak kullanılan bodrum katını su bastı.

BURDUR'dayoğunyağış nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı yıkıldı, bir binanın da depo olarak kullanılan bodrum katını su bastı.

Meteoroloji'nin 'kuvvetli yağış' uyarısı yaptığı Burdur'da, dün metrekareye 12 kilogram yağış düştü. En yoğun yağış, 19,7 kilogram ile merkez Yaylabeli köyünde gerçekleşti. Yağış nedeniyle kent merkezindeki Armağan İlci Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bir apartmanın depo olarak kullanılan bodrum katını, su bastı. Bodrum katında biriken su, Burdur Belediyesi ekiplerince boşaltıldı. Aynı cadde üzerinde bir apartmanın istinat duvarının da 25 metrelik bölümü çöktü. Diğer yandan Burdur'da mevsimin ilk karı, gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Yerleşkesi'ne düştü. Kar yağışının kısa süreli serpinti şeklinde etkili olduğu görüldü.