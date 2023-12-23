Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Servis minibüsüyle çarptığı kadının üzerinden iki kez geçti

        BURDUR'da, öğrenci servisi şoförü, kullandığı minibüsle geri giderken çarptığı Zeynep K.'yi (56) ezdi. Sürücü, öne doğru ilerleyince minibüsün altında kalan kadının üzerinden ikinci kez geçti. Ağır yaralanan Zeynep K., tedaviye alınırken, şoför ise polis merkezine götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 12:15 Güncelleme: 23.12.2023 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Servis minibüsüyle çarptığı kadının üzerinden iki kez geçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURDUR'da, öğrenci servisi şoförü, kullandığı minibüsle geri giderken çarptığı Zeynep K.'yi (56) ezdi. Sürücü, öne doğru ilerleyince minibüsün altında kalan kadının üzerinden ikinci kez geçti. Ağır yaralanan Zeynep K., tedaviye alınırken, şoför ise polis merkezine götürüldü.

        Kaza, dün saat 13.30 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi Akdemir Sokak'ta meydana geldi. M.A. kullandığı 15 C 0117 plakalı servisle öğrenci almak için sokağa girdi. Öğrenciyi alıp sokaktan çıkmak için geri giden M.A., yolda bekleyen ve minibüsü fark etmeyen Zeynep K.'ye çarptı. Yere düşen Zeynep K., minibüsün altında kaldı. Kadına çarptığını fark etmeyen servis şoförü, minibüsün sağ arka tekeriyle Zeynep K.'nin üzerinden geçti. Sarsıntı sonrası minibüsü durduran sürücü, sonra ileri yönde gidince kadının üzerinden ikinci kez geçti.

        YOĞUN BAKIMDA

        Olayın ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zeynep K., ilk müdahalesinin ardından götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Zeynep K.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Servis şoförü M.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        KAZA ANI KAMERADA

        Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde servis aracının sokağa girmesi, öğrencinin servise binmesi, minibüsün geri giderken kadına çarpması, sonra ilerleyince ikinci kez kadının üzerinden geçmesi yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Burdur'da dere yatağına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Burdur'da dere yatağına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın, Burdur'da konuştu:
        Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın, Burdur'da konuştu:
        Burdur'da okul servisinin çarptığı kadın ağır yaralandı
        Burdur'da okul servisinin çarptığı kadın ağır yaralandı
        Burdur'da hayvan çaldıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı
        Burdur'da hayvan çaldıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı
        Burdur'da iki komşunun elinden kaçan hırsızı polis yakaladı
        Burdur'da iki komşunun elinden kaçan hırsızı polis yakaladı
        Burdur'da iki komşu evde yakaladıkları hırsızı polisi beklerken ellerinden...
        Burdur'da iki komşu evde yakaladıkları hırsızı polisi beklerken ellerinden...