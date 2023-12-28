3 otomobil çarpıştı; 1 ölü, 5 yaralı

BURDUR'un Tefenni ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Burdur-Tefenni kara yolunun Karakuzu mevkisinde meydana geldi. M.D. yönetimindeki 15 FD 980 plakalı otomobil ile Fatih Tekin (46) yönetimindeki 34 DG 5764 plakalı otomobil ve Hüseyin Kurtçepe (45) yönetimindeki 15 AAT 302 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobillerin şarampole devrildiği kazada, sürücülerle birlikte araçlardaki Osman Okunakol, Turgut Demir ve Raif Dikbaş yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülen yaralılardan Raif Dikbaş, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.