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        Servis minibüsünün 2 kez üzerinden geçtiği kadın, 18 günlük yaşam savaşını kaybetti

        BURDUR'da,öğrenci servisi şoförünün kullandığı minibüsle geri giderken çarptığı, öne doğru ilerleyince de ikinci kez üzerinden geçtiği Zeynep Keskin (56), 18 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 11:49 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:50
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        Servis minibüsünün 2 kez üzerinden geçtiği kadın, 18 günlük yaşam savaşını kaybetti
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        BURDUR'da,öğrenci servisi şoförünün kullandığı minibüsle geri giderken çarptığı, öne doğru ilerleyince de ikinci kez üzerinden geçtiği Zeynep Keskin (56), 18 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaza, geçen 22 Aralık'ta saat 13.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Akdemir Sokak'ta meydana geldi. M.A. kullandığı 15 C 0117 plakalı servisle öğrenci almak için sokağa girdi. Öğrenciyi alıp, sokaktan çıkmak için geri giden M.A., yolda bekleyen ve minibüsü fark etmeyen Zeynep Keskin'e çarptı. Yere düşen Zeynep Keskin, minibüsün altında kaldı. Kadına çarptığını fark etmeyen servis şoförü, minibüsün sağ arka tekeriyle Keskin'in üzerinden geçti. Sarsıntı sonrası minibüsü durduran şoför, sonra ileri yönde gidince kadının üzerinden ikinci kez geçti. Zeynep Keskin, Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Servis şoförü M.A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        KAZA ANI KAMERADA

        Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Zeynep Keskin, bu sabah yaşamını yitirdi. Keskin'in cenazesinin Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Diğer yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, servis aracının sokağa girmesi, öğrencinin servise binmesi, minibüsün geri giderken kadına çarpması, sonra ilerleyince ikinci kez kadının üzerinden geçmesi yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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