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        Alkollü yakalanan ehliyetsiz sürücü, 1 saat sonra kaza yaptı

        BURDUR'da alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan yakalanıp, polis merkezindeki ifadesinden sonra serbest bırakılan Murat O.'nun kullandığı otomobil, yaklaşık 1 saat sonra Veli K. yönetimindeki otomobille çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kazaya neden olan Murat O.'ya, toplam 27 bin 392 lira ceza kesildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 12:21 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:25
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        Alkollü yakalanan ehliyetsiz sürücü, 1 saat sonra kaza yaptı
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        BURDUR'da alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan yakalanıp, polis merkezindeki ifadesinden sonra serbest bırakılan Murat O.'nun kullandığı otomobil, yaklaşık 1 saat sonra Veli K. yönetimindeki otomobille çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kazaya neden olan Murat O.'ya, toplam 27 bin 392 lira ceza kesildi. 

        Trafik ekipleri, ihbarla Yunus Emre Caddesi'nde saat 04.45'te Murat O.'nun kullandığı 03 ADR 229 plakalı otomobili durdurdu. Sürücü belgesi bulunmayan Murat O.'nun 1.61 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis merkezine götürülen Murat O.'ya sürücü sertifikasını sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden kara yolunda araç kullanmak, alkollü araç kullanmak suçlarından 12 bin 878 lira ceza kesildi. İfadesi alınan Murat O., serbest bırakıldı. 

        Şeker Meydanı'ndaki polis merkezinden ayrılan Murat O.'nun kullandığı otomobil, saat 06.00 sıralarında Tugay Kavşağı'nda Veli K. idaresindeki 20 HS 415 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Veli K. ile beraberindeki Berat K., Burdur Devlet Hastanesi'ne tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan Murat O., yakalandıktan sonra ikinci kez polis merkezine götürüldü. İfadesi alınan Murat O.'ya, aynı suçlardan bu kez 14 bin 514 lira ceza kesildi. İfadesi alınan Murat O. serbest bırakıldı, otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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