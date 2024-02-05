Asker eğlencesi dönüşü kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Karamanlı ilçesinde Tefenni-Karamanlı kara yolu Kılçan köyü kavşağı yakınlarında saat 01.30 sıralarında meydana gelen kazada, İsmail Çolak´ın kontrolünü yitirdiği 15 KF 016 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada, Mustafa Akalın yaşamını yitirdi, sürücü Çolak ile Bedirhan Yıldız ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Tefenni Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Çolak kurtarılamadı. Durumu ağır olan Bedirhan Yıldız'ın ise tedavisinin Burdur Devlet Hastanesi'nde sürdüğü belirtildi.

BURDUR'da, asker eğlencesinden dönen 3 arkadaşın bulunduğu otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü İsmail Çolak (20) ile Mustafa Akalın (21) hayatını kaybetti, Bedirhan Yıldız (23) ise ağır yaralandı.

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