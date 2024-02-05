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        Asker eğlencesi dönüşü kaza: 2 ölü, 1 yaralı

        BURDUR'da, asker eğlencesinden dönen 3 arkadaşın bulunduğu otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü İsmail Çolak (20) ile Mustafa Akalın (21) hayatını kaybetti, Bedirhan Yıldız (23) ise ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 11:38 Güncelleme: 05.02.2024 - 11:40
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        Asker eğlencesi dönüşü kaza: 2 ölü, 1 yaralı
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        BURDUR'da, asker eğlencesinden dönen 3 arkadaşın bulunduğu otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü İsmail Çolak (20) ile Mustafa Akalın (21) hayatını kaybetti, Bedirhan Yıldız (23) ise ağır yaralandı.

        Karamanlı ilçesinde Tefenni-Karamanlı kara yolu Kılçan köyü kavşağı yakınlarında saat 01.30 sıralarında meydana gelen kazada, İsmail Çolak´ın kontrolünü yitirdiği 15 KF 016 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada, Mustafa Akalın yaşamını yitirdi, sürücü Çolak ile Bedirhan Yıldız ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Tefenni Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Çolak kurtarılamadı. Durumu ağır olan Bedirhan Yıldız'ın ise tedavisinin Burdur Devlet Hastanesi'nde sürdüğü belirtildi.

        Otomobildekilerin Tefenni'de arkadaşlarının asker eğlencesinin ardından Karamanlı'ya dönerken kazanın yaşandığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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