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        Boşandığı eşini 'kıskandığı' için öldürmüş

        BURDUR'unÇavdır ilçesinde boşandığı Özlem Şımarık'ı (28) kaldığı apart dairede av tüfeği ile vurup öldüren Tarık Y. (45), ifadesinde ayrılsalar da eski eşini kıskandığını söyleyerek "Çocuklarımın annesinin içkili mekanlarda çalışmasını istemiyordum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 12:38 Güncelleme: 09.02.2024 - 12:40
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        Boşandığı eşini 'kıskandığı' için öldürmüş
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        BURDUR'unÇavdır ilçesinde boşandığı Özlem Şımarık'ı (28) kaldığı apart dairede av tüfeği ile vurup öldüren Tarık Y. (45), ifadesinde ayrılsalar da eski eşini kıskandığını söyleyerek "Çocuklarımın annesinin içkili mekanlarda çalışmasını istemiyordum" dedi.

        Çavdır ilçesinde 'kasten yaralama' suçundan sabıkalı Tarık Y., dün sabah saatlerinde geçen yıl boşandığı iki çocuğunun annesi Özlem Şımarık'ın kaldığı Çavdır- Antalya kara yolu kenarındaki apart daireye geldi. Tarık Y., çıkan tartışmanın ardından av tüfeğiyle ateş edip, Şımarık'ı ağır yaraladı. Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şımarık, kurtarılamadı.

        DENİZLİ'DE YAKALANDI

        Kaçmaya çalışırken Denizli'nin Çameli ilçesinde yakalanıp, Gölhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Tarık Y., ilk ifadesinde; Özlem Şımarık'ın içkili mekanlarda çalışmasını istemediğini, kıskandığını, bu yüzden zaman zaman tartıştıklarını söyledi. Olay günü de bu konuyu görüşmek için eski eşinin yanına gittiğini söyleyen Tarık Y. "Ayrılsak da çocuklarımın annesinin içkili mekanlarda çalışmasını istemiyordum" dedi. Bu nedenle aralarında tartışma çıktığını, sinirine hakim olamadığını öne süren Tarık Y., araçtaki av tüfeğini alarak Özlem Şımarık'ı öldürdüğünü söyledi. Tarık Y. ile kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        Galeri

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