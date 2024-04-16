Akciğer nakli için ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi

BURDUR'dabir süredir akciğer nakli bekleyen Mehmet Güngör (47), uygun donör bulunmasının ardından ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Burdur'da esnaflık yapan ve bir süredir kronik akciğer yetmezliği nedeniyle Burdur Devlet Hastanesi'nde nakil bekleyen Mehmet Güngör'e uygun donör bulundu. Güngör'ün Ankara'ya sevk edilerek, organ naklinin gerçekleştirilmesi için Antalya'dan ambulans helikopter istendi. Helikopter yola çıkarken Güngör de ambulansla Burdur Gazi Atatürk Stadyumu'na getirildi. Stadyuma iniş yapan ambulans helikoptere bindirilen Güngör nakil için Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.