Parmağı akıllı tahtaya sıkıştı
BURDUR'da öğrencinin akıllı tahtaya sıkışan parmağını AFAD ekibi kurtardı.
BURDUR'da öğrencinin akıllı tahtaya sıkışan parmağını AFAD ekibi kurtardı.
Merkeze bağlı Halıcılar köyünde 6'ncı sınıf öğrencisi E.T., öğle arasında oynarken, parmağını akıllı tahtanın alt tarafında bulunan sac malzemenin deliğine sıkıştırdı. Öğrencinin parmağı çıkarılamayınca AFAD ekibine haber verildi. Gelen AFAD ekibi, sacı keserek E.T.'nin parmağını kurtardı. E.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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