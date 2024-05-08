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        Parmağı akıllı tahtaya sıkıştı

        BURDUR'da öğrencinin akıllı tahtaya sıkışan parmağını AFAD ekibi kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 12:11 Güncelleme: 08.05.2024 - 12:15
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        Parmağı akıllı tahtaya sıkıştı
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        BURDUR'da öğrencinin akıllı tahtaya sıkışan parmağını AFAD ekibi kurtardı.

        Merkeze bağlı Halıcılar köyünde 6'ncı sınıf öğrencisi E.T., öğle arasında oynarken, parmağını akıllı tahtanın alt tarafında bulunan sac malzemenin deliğine sıkıştırdı. Öğrencinin parmağı çıkarılamayınca AFAD ekibine haber verildi. Gelen AFAD ekibi, sacı keserek E.T.'nin parmağını kurtardı. E.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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