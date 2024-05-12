53 yıllık yıkıntılar arasında 'Deprem periyodumuz doldu' uyarısı

BURDUR'da 12 Mayıs 1971'de 57 kişinin yaşamını yitirdiği depremin merkez üssü Yarıköy'deki yıkıntılar, ziyaretçilerin hafızasında depremin yaşattığı acıları anımsatıyor. Depremin 53'üncü yıl dönümünde 'Deprem Köyü' olarak anılan alanda uyarıda bulunan yüksek jeoloji mühendisi Servet Cevni, "Burdur Fayı'nda yılda 4 milimetre hareket olduğu biliniyor. 50 yıllık deprem periyodumuz doldu" dedi.

Burdur'da 12 Mayıs 1971'de saat 08.25'te meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki merkez üssü Yarıköy olan depremde 57 kişi yaşamını yitirdi. 524 bina ağır, 1624 bina orta, 3 bin 254 bina ise hafif hasar aldı. Depremin 53'üncü yıl dönümünde yüksek jeoloji mühendisi Servet Cevni, Yarıköy'de yıkıntıların bulunduğu alanda uyarılarda bulundu. Servet Cevni, "12 Mayıs depreminin üzerinden 53 yıl geçti. Bazı kaynaklara göre 5,9, bazı kaynaklara göre 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ama şiddet olarak ölçüldüğünde yani binalara verdiği hasara bakıldığında 8 şiddetine eş değer olduğu konusunda herkes hemfikir" diye konuştu.

'ACİLEN DEPREM MASTER PLANINA İHTİYACI VAR' Burdur için deprem periyodunun 50 yıl olarak öngörüldüğünü aktaran Cevni, “Bu 50 yıllık deprem periyodumuz doldu. Biz bunu sürekli dile getiriyoruz. Acilen Burdur'un bir deprem master planına, yeraltını gösteren mikrobölgeleme etüdüne, haritaya ve bu haritalara göre Burdur'un şekillendirilmesi, kat adetlerinin gözden geçirilmesi, yatay mimariye önem verilmesi, zemin iyileştirme ve güçlendirmesine önem verilmeli. Denetlemelerinin artırılması konusunu dillendirmemize rağmen açıkçası çok büyük bir hareket göremiyoruz. Geçtiğimiz 10 yılda Burdur'da yapılan tek iyileştirme Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın mikrobölgeleme etüt çalışmalarını başlatmış olması. Sondajlar yapılıyor. Çalışmaların başlamış olması bile bizim için umut verici" ifadelerini kullandı.

‘SU OLUNCA 5 ŞİDDETİNDEKİ DEPREMİ 8 ŞİDDETİNDE HİSSEDEBİLİYORSUNUZ’ Burdur'da 1971'de 3 binden fazla binanın hasar aldığı depremin periyodunun dolduğunu belirten Cevni, şöyle konuştu: "Depremin şiddetli hissedilmesinin en önemli sebeplerinden biri bölgenin 3-4 metrenin altında su olması. Su olunca 5 şiddetindeki depremi 8 şiddetinde hissedebiliyorsunuz. Bu bölgede yeraltı suyuyla ilgili önlem alınmadığını biliyorum, herhangi bir veri yok elimizde. Doğrusu buraya 'Deprem Köyü' demişiz. İbret alınması için tabelalar asmışız. Burayı jeopark gibi jeosit haline getirip, vatandaşlarımızın gelip ibret almasını sağlamamışız. Hatta durum o kadar acı ki 300 metre ileriye yeniden köy kurulmuş, o köyde oturanlar bu yıkıntıların önünden gelip geçiyor."