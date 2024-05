'Burdur Belediyesi'ni başkanın akrabaları doldurdu' iddiası

BÜYÜK Birlik Partisi'nin 31 Mart seçimlerinde Burdur'dan belediye başkan adayı Muhammet Taşkın, belediyede Başkan Ali Orkun Ercengiz'in çok sayıda akrabası olduğunu belirterek, bir liste hazırladı. Yeni atama yapmadığını söyleyen Ercengiz ise "Burdur küçük bir şehir, ayıklamaya kalksam o zaman belediyede çalıştırabileceğim kimse kalmaz" dedi.

CHP'nin 31 Mart seçimleri sonrasında kazandığı bazı belediyelerde başkan yardımcılığı, özel kalem müdürlüğü ve üst düzey yöneticilikler ile personel alımında belediye başkanlarının akraba tercihleri kamuoyunda tepki gördü. Bursa, Balıkesir ve Adana belediyelerinde bu tür atamaların gündeme gelmesi üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen hafta Afyonkarahisar'ı ziyaretinde bu konuya dikkati çekti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın 'Artık bundan sonra Afyon'da eş, dost, akrabayı, belediyeye doldurmak yok' yaklaşımını önemsediğini ve desteklediğini belirten Özel, “Açık söylüyorum, ufak tefek atama hataları oluyor. Tek tek hepsini geri aldırtıyorum. Bursa'da geri aldırdım. Balıkesir'de geri aldırdım. Adana'da geri aldırdım. Hata yapma lüksümüz yok" dedi.

BBP'Lİ ADAYDAN AKRABA LİSTESİ

Büyük Birlik Partisi'nin 31 Mart seçimlerinde Burdur'dan belediye başkan adayı Muhammet Taşkın, Özgür Özel'in CHP'li belediyelerde akraba kadrolaşmasına izin vermeyeceğini, yapanları geri aldıracağını ilan ettiğini söyledi. Taşkın, “Özgür Özel'i sözünde durup, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in 'sülale çiftliği'ne çevirdiği Burdur Belediyesi’nden, aşağıda isimlerini verdiğim akrabalardan temizlemeye çağırıyoruz" dedi.

BBP'li Taşkın, Burdur Belediyesi'nde üç başkan yardımcısının Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in akrabaları olduğunu belirterek, çok sayıda isim ve görevlerinin yazılı olduğu bir liste hazırladı. Listede şu isimler yer aldı; Belediye Başkan Yardımcısı Ali Say (teyzesinin oğlu). Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Bozkurt (teyzesinin damadı). Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan (köylüsü). Özel Kalem Müdürü Ali Burak Polat (kuzeni-teyzesinin oğlu). Su İşleri Birim Şefi personeli Ali Say (kuzeni). İmar Müdürlüğü personeli Naile Say (Ali Say'ın eşi). Park Bahçeler Müdürlüğü personeli Eren Say (Ali Say'ın kardeşi). İtfaiye personeli Müzeyyen Polat (teyze oğlu Burak Polat'ın eşi). İmar Müdürü Mustafa Bozkurt (teyzesinin damadı).