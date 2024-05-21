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        Kaldırıma çarpan otomobil, marketin önündeki dondurma dolabının üzerine çıktı

        BURDUR'da sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırıma çarpıp, bir binanın zemin katındaki marketin önünde bulunan dondurma dolabının üzerine çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 15:18 Güncelleme: 21.05.2024 - 15:20
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        Kaldırıma çarpan otomobil, marketin önündeki dondurma dolabının üzerine çıktı
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        BURDUR'da sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırıma çarpıp, bir binanın zemin katındaki marketin önünde bulunan dondurma dolabının üzerine çıktı.

        Armağan İlci Mahallesi Karacaoğlan Sokak’ta saat 13.00 sıralarında, sürücüsünün virajda kontrolünü yitirdiği 15 SD 206 plakalı otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra bir binanın zemin katında bulunan markete ait dondurma buzdolabının üzerine çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, tedbir amaçlı Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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