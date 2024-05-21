Kaldırıma çarpan otomobil, marketin önündeki dondurma dolabının üzerine çıktı

Armağan İlci Mahallesi Karacaoğlan Sokak’ta saat 13.00 sıralarında, sürücüsünün virajda kontrolünü yitirdiği 15 SD 206 plakalı otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra bir binanın zemin katında bulunan markete ait dondurma buzdolabının üzerine çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, tedbir amaçlı Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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