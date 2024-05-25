Burdur'da diyalize girip evlerine giden hastalar, bulantı ve kusma şikayetiyle fenalaştı; 18'inin durumu ağır

BURDUR Devlet Hastanesi'nde bugün diyaliz tedavisi gördükten sonra evlerine dönen hastalar, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Diyalize giren tüm hastalar hastane tarafından hastaneye çağrılıp, durumu ağırlaşan 18 kişi çevre illerdeki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından idari soruşturma başlatıldı.

​Burdur Devlet Hastanesi'nde bugün 08.00- 12.00 ile 12.00- 16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye geldi. Hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması üzerine yetkililer, gün içinde diyalize giren hastaların tamamına telefonla ulaşıp hastaneye gelmesini istedi. Bazıları da ambulansla hastaneye getirildi.