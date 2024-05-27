Nişan alışverişi dönüşü kaza: 3 ölü, 2 yaralı

BURDUR'da otomobilin takla atarak karşı şeritteki kamyonetle çarpıştığı kazada infaz koruma memuru Metehan Aydın, sözlüsü Esra Kartal (20) ve sözlüsünün kardeşi Mert Kartal (15) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Metehan Aydın ile Esra Kartal’ın bu akşam yapılacak nişan töreni için alışverişten döndüğü sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaza saat 19.00 sıralarında Kuş Gözlem Evi yakınlarında meydana geldi. Burdur'dan Suludere köyüne giden Metehan Aydın yönetimindeki 32 E 2805 plakalı otomobil, Kuş Gözlem Evi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atarak karşı şeride geçen otomobil, Ali Çelik (39) yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Metehan Aydın ile araçta bulunan sözlüsü Esra Kartal ve kardeşi Mert Kartal olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyonetin sürücüsü Ali Çelik ile araçta yolcu olarak bulunan Adem İpek (28) ise yaralandı. Kamyonette sıkışan sürücü Ali Çelik, Burdur itfaiyesi ekipleri tarafından çıkarıldı. 2 yaralı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

AKŞAM NİŞAN TÖRENİ İÇİN ALIŞVERİŞ YAPTILAR

Burdur Cezaevi’nde bir yıldır infaz koruma memuru olarak görev yapan Metehan Aydın ile Esra Kartal'ın sözlü olduğu ve bu akşam Suludere köyünde yapılacak nişan töreni için Burdur merkezde alışveriş yaptıktan sonra köye döndükleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kazadan habersiz yaşadıkları Bursa'dan nişan töreni için Suludere köyüne gelen Metehan Aydın'ın ailesi ise acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Cenazeler savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.