Nişan alışverişi dönüşü kaza: 3 ölü, 2 yaralı (2)

VALİÖKSÜZ OLAY YERİNDE

Burdur Valisi Türker Öksüz, nişan alışverişi dönüşünde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kaza yerinde incelemelerde bulundu. İl Emniyet Müdürü ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Engin Hatipoğlu ile gazetecilere açıklama yapan Vali Türker Öksüz, "Burdur'dan Karamanlı yönüne giden bir aracın refüjü aşarak karşı yöne geçmesi sonucu maalesef 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 2 vatandaşımızın da yaralandığı trafik kazası meydana geldi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Üzücü bir durum" dedi.