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        Nişan alışverişi dönüşü kaza: 3 ölü, 2 yaralı (2)

        VALİÖKSÜZ OLAY YERİNDEBurdur Valisi Türker Öksüz, nişan alışverişi dönüşünde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kaza yerinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 22:34 Güncelleme: 27.05.2024 - 22:40
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        Nişan alışverişi dönüşü kaza: 3 ölü, 2 yaralı (2)
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        VALİÖKSÜZ OLAY YERİNDE

        Burdur Valisi Türker Öksüz, nişan alışverişi dönüşünde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kaza yerinde incelemelerde bulundu. İl Emniyet Müdürü ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Engin Hatipoğlu ile gazetecilere açıklama yapan Vali Türker Öksüz, "Burdur'dan Karamanlı yönüne giden bir aracın refüjü aşarak karşı yöne geçmesi sonucu maalesef 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 2 vatandaşımızın da yaralandığı trafik kazası meydana geldi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Üzücü bir durum" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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