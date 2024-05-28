Kendi nişanına giderken kazada ölen abla ile kardeşi yan yana toprağa verildi

BURDUR'da kendi nişanına giderken takla atan otomobilin karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Esra Kartal (20) ile kardeşi Mert Kartal (15), yan yana toprağa verildi. Aynı kazada yaşamını yitiren Esra Kartal'ın sözlüsü Metehan Aydın'ın (22) cenazesi ise memleketi Bursa'ya gönderildi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Burdur- Fethiye kara yolunun Kuş Gözlem Evi yakınlarında meydana geldi. Burdur'dan Suludere köyüne giden Metehan Aydın yönetimindeki 32 E 2805 plakalı otomobil, takla atıp karşı şeride geçerek Ali Çelik (39) yönetimindeki 15 AC 644 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Metehan Aydın ile yanındaki sözlüsü Esra Kartal ve onun kardeşi Mert Kartal yaşamını yitirdi. Kamyonetin sürücüsü Ali Çelik ile araçta bulunan Adem İpek (28) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'nde infaz koruma memuru olarak çalışan Metehan Aydın ile Esra Kartal'ın dün akşam Suludere köyünde nişan törenleri olduğu, kent merkezinde alışveriş yaptıktan sonra köye dönerken kazanın yaşandığı bildirildi. Burdur Devlet Hastanesi morguna konulan Metehan Aydın'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak memleketi Bursa'ya götürüldü. Esra Kartal ile kardeşi Burdur Mesleki Eğitim Merkezi Sıhhi Tesisat Bölümü 9'uncu sınıf öğrencisi Mert Kartal'ın cenazeleri ise bugün sabah saatlerinde ailesi tarafından morgdan alındı. Abla ve kardeşi için Burdur’un İğdeli köyünde cenaze namazı kılındı. Tabutunun üzerine kırmızı tülbent örtülen Esra Kartal ile Türk bayrağı konulan Mert Kartal'ın cenaze namazını, köy meydanında İl Müftüsü Ali Hayri Çelik kıldırdı. Kardeşlerin babası Metin Kartal, en küçük oğlu Yasin'e sarılarak ayakta durabildi. Esra ve Mert Kartal kardeşlerin cenazeleri, namazın ardından köy mezarlığında gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.