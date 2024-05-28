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        Burdur'da diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1'i hayatını kaybetti

        BURDUR Devlet Hastanesi'nde diyaliz sonrası evde fenalaşanlar ile tedbir kapsamında hastaneye çağrılan 33 hastadan durumu ağır olan Mustafa Demir (70) kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 19:23 Güncelleme: 28.05.2024 - 19:25
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        Burdur'da diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1'i hayatını kaybetti
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        BURDUR Devlet Hastanesi'nde diyaliz sonrası evde fenalaşanlar ile tedbir kapsamında hastaneye çağrılan 33 hastadan durumu ağır olan Mustafa Demir (70) kurtarılamadı.

        Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs saat 08.00- 12.00 ile 12.00- 16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe şeklindeki şikayetlerle hastaneye geldi. Hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması üzerine yetkililer, gün içinde diyalize giren hastaların tamamına telefonla ulaşıp, hastaneye gelmesini istedi. Bazıları da ambulansla hastaneye getirildi

        İlk etapta sağlık durumu ağırlaşan 18 hasta, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yetkililer, farklı illerden ambulans talep etti. Sağlık Bakanlığı'nın talimatı ile gün içerisinde diyaliz tedavisi gören 33 hastanın tamamı hastanelere gönderildi. 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyonkarahisar'da, 3'ü Isparta'da ve 1'i de Denizli'de tedaviye alındı. Bu hastalardan 14'ü entübe edildi. Entübe edilen hastalardan 11'i normal solunuma başladığı için cihazdan ayrılırken, 3 hastanın entübe vaziyette tedavisine devam edildi.

        Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi süren Mustafa Demir, bugün öğleden sonra tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Mustafa Demir’in cenazesinin Burdur’un Karamanlı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Diğer yandan 2 hastanın entübe şekilde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        Burdur Valiliği'nin önlem olarak kapattığı hastanenin diyaliz merkezinde yaşananlarla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü kaydedilirken, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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