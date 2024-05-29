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        Burdur'da diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalarda ikinci ölüm

        BURDURDevlet Hastanesi'nde diyalize girdikten sonra tedavi altına alınan hastalardan Saniye Aksöz (88) de hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 10:44 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:50
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        Burdur'da diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalarda ikinci ölüm
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        BURDURDevlet Hastanesi'nde diyalize girdikten sonra tedavi altına alınan hastalardan Saniye Aksöz (88) de hayatını kaybetti. Olayda ölenlerin sayısı 2'ye çıkarken, 31 hastanın tedavisi sürüyor.

        Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta saat 08.00- 12.00 ile 12.00- 16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe şeklindeki şikayetlerle hastaneye geldi. Hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması üzerine yetkililer, gün içinde diyalize giren hastaların tamamına telefonla ulaşıp, hastaneye gelmesini istedi. Bazıları da ambulansla hastaneye getirildi.

        3 HASTA ENTÜBE VAZİYETTE

        İlk etapta sağlık durumu ağırlaşan 18 hasta, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yetkililer, farklı illerden ambulans talep etti. Sağlık Bakanlığı'nın talimatı ile gün içerisinde diyaliz tedavisi gören 33 hastanın tamamı hastanelere gönderildi. Hastalardan 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyonkarahisar'da, 3'ü Isparta'da, 1'i de Denizli'de tedaviye alındı. Bu hastalardan 14'ü entübe edildi. Entübe edilen hastalardan 11'i normal solunuma başladığı için cihazdan ayrılırken, 3'ünün entübe vaziyette tedavisine devam edildi.

        ANTALYA'DAN 2 ACI HABER

        Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren Mustafa Demir (70), dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Demir'in cenazesinin bugün Burdur'un Karamanlı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastalardan Saniye Aksöz de bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Aksöz'ün cenazesinin de Burdur merkez Kozluca köyünde defnedileceği belirtildi. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma sürerken, 31 hastanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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