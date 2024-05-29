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        Burdur'da diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalarda ikinci ölüm (2)

        TOPRAĞAVERİLDİBurdur'da 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisinin ardından fenalaşıp tedaviye alındığı hastanede dün yaşamını yitiren Mustafa Demir'in cenazesi, bugün Karamanlı ilçesi İpekçioğlu Camisi'nden kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 13:15 Güncelleme: 29.05.2024 - 13:20
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        Burdur'da diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalarda ikinci ölüm (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Burdur’da 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisinin ardından fenalaşıp tedaviye alındığı hastanede dün yaşamını yitiren Mustafa Demir'in cenazesi, bugün Karamanlı ilçesi İpekçioğlu Camisi'nden kaldırıldı. Cenazeye Burdur Valisi Türker Öksüz, Karamanlı Kaymakamı Ahmet Aykaç, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Sağlık Müdürü Murat Erk, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile Demir'in yakınları ve bölge halkı katıldı. Vali Öksüz ve beraberindekiler, Demir'in ailesine taziyede bulundu. Demir'in cenazesi, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

        '10 YILDIR DİYALİZE GİRİYORDU'

        Mustafa Demir'in akrabası Atalay Dut, "Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Eniştem 10 yıldır diyalize giriyordu. Burdur'da zamansız bir olaydan dolayı vefat etti. İhmali olanlardan davacıyız. Sorumlular kimse hesap versin" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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