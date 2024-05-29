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        Burdur'da diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalarda ikinci ölüm (3)

        HASTALARDAN12'Sİ TABURCU EDİLDİBurdur Devlet Hastanesi'nde diyalize girdikten sonra tedavi altına alınan 33 hastadan 2'sinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili Burdur İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yazılı açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 16:26 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:26
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        Burdur'da diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalarda ikinci ölüm (3)
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        HASTALARDAN12'Sİ TABURCU EDİLDİ

        Burdur Devlet Hastanesi'nde diyalize girdikten sonra tedavi altına alınan 33 hastadan 2'sinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili Burdur İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "25 Mayıs 2024 Cumartesi günü Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesinden hizmet almış olup çevre illere nakilleri gerçekleştirilen hastalarımızın durumları hakkında süreç Müdürlüğümüz tarafından çok yakın takip edilmektedir. Antalya ilinde 23 hastamızın, Afyon ilinde 6 hastamızın, Isparta ilinde 3 hastamızın ve Denizli ilinde 1 hastamızın takipleri yapılmıştır. 2 hastamız Antalya ilinde, 1 hastamız da Afyon ilinde entübe halde tedavi altındadır. 28.05.2024 Salı günü, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altındayken, birlikte KOAH rahatsızlığı da bulunan 70 yaşındaki Mustafa Demir ve 29.05.2024 Çarşamba günü, entübe halde 2. basamak yoğun bakım hastası olup, diyaliz tedavisi de alan ve Antalya Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde takibi yapılan konjestif kalp yetmezliği hastası 87 yaşındaki Saniye Aksöz adlı hastalarımız yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmişlerdir. Bugün itibari ile Afyon iline sevk edilen hastalardan 5'i ve Antalya Şehir Hastanesi'nde takip edilen hastalardan 7'si taburcu edilmiştir, diğer hastalarımızın durumları iyiye gitmektedir. Kederli ailelerimize başsağlığı diler, tedavisi devam eden hastalarımıza acil şifalar dileriz. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Süreç ve hastalarımızın durumları hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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